Deux ans après la sortie de son dernier roman, l'auteure de Kapuskasing, Hélène Koscielniak, a publié son sixième livre, intitulé, On n’sait jamais à quoi s'attendre. Il s’agit cette fois d’un recueil de nouvelles. « Je cherchais un nouveau défi », a-t-elle dit. J’avais écrit cinq romans dans lesquels il y avait beaucoup d’espace pour « parler aux lecteurs ». Dans une nouvelle, tout doit être condensé, précis. Chaque mot compte, car l’espace est limité.

Il m'a fallu un certain temps pour m’adapter au rythme de ce nouveau genre, mais ça s'est bien passé. L'écriture d’une nouvelle est une expérience différente, mais très enrichissante. Le roman exige l’immersion dans un même contexte avec les mêmes personnages pendant un bon bout de temps. La nouvelle est plus succincte et permet de passer à d’autres thèmes et à d’autres personnages plus rapidement.

Pour rendre la lecture de mes histoires plus captivante, j’ai rédigé chacune d'elles avec une fin surprise, ce qui explique le titre. Beaucoup de tels recueils portent le titre d’une histoire en particulier. Cette pratique porte parfois au malentendu. Je voulais un titre plus englobant.

Un autre fait intéressant : Koscielniak a décidé d’écrire tous les dialogues en « tarois », un mot qu’elle emploie pour décrire le dialecte franco-ontarien. Certains lui ont demandé si elle regrettait cette décision, mais elle se dit de plus en plus fière de son choix chaque fois qu’elle répond à cette question.

Koscielniak décrit son livre comme une collection d’histoires qui se passent dans le nord de l’Ontario, mais qui sont centrées sur des thèmes universels. « Quel que soit l’endroit où l’on vit, nous partageons tous des valeurs communes », a-t-elle commenté. Les sujets traités dans ce livre sauront intéresser les gens de la région tout comme les gens d’ailleurs.

On n'sait jamais à quoi s'attendre est en vente chez CKGN, la radio communautaire de Kapuskasing, au coût de $23.