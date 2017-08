Lumberjack Festival recognizes sponsors

Recently, members of the Lumberjack Heritage Festival committee made the rounds to collect sponsorship cheques for the event and thank their sponsors.

PLATINUM

Moose FM (P10PlatMooseFM)

Nick Birnie, Kelly Kraby, Pat Leblanc

GOLD

Hydro One (P10GoldHydroOne)

Hannah Petrovic, Steven McClinchey

Trans Canada (P10GoldTransCanada)

Hannah Petrovic, Chantal Boucher

SILVER

Ford Lecours Motors(P10SilverLecours)

René Thibeault, Brian Boulianne, Désirée Beaudette

O’Briens(P10SilverOBriens)

Kelly Kraby, Kelly Mahon

Super 8 (P11SilverSuper8)

Jillian Duncan, Doris Godin, Kelly Kraby

BRONZE

Assurance Robichaud (P11BronzeRobichaud)

Kelly Kraby, Kevin Robichaud

BlueBird Bus Line (P11BronzeBlueBird)

Gilbert Peters, Mark Babin, Sylvie Landriault-Babin

Caisse Populaire (P11BronzeCaissePop)

Kelly Kraby, Manon Leonard

Collins Barrow (P11BronzeCollinsBar)

Kelly Kraby, Chad Lauzon, Julie Lemieux, Daniel Gagné

Cooper Equipment Rentals (P12BronzeCooper)

Gilbert Peters, Keven Grzela, Rick Dallaire, Maurice Benoit, Gen Thomas

Dufour Waste (P12BronzeDufour)

Gilbert Peters, Dan Tailleur

Kap DAS (P12BronzeKapDAS)

Paul Nadeau, Hannah Petrovic, Martin Proulx

Knowles Building Centre (P12BronzeKnowles)

Simone Knowles, Hannah Petrovic

Moonbeam Country Store (P12BronzeMbmCountry)

René Labelle, Lucie Labelle, France Lebel, Kelly Kraby

Tim Hortons (P13BronzeTimHortons)

Shelly Anne Filion, Hannah Petrovic, Robyn Bassari

FRIENDS OF THE FESTIVAL

Chevaliers de Colomb Conseil 2777 (P13FriendsCdeC)

Alain Trottier, Kelly Kraby

Northern Ontario Wires (P13FriendsNorthWires)

Hannah Petrovic, Roxanne DesRoches

Service Master (P13FriendsService)

Kelly Kraby, Marc Bergeron, Chantal Essiembre

YIG (P13FriendsYIG)

Emmanuelle Larabie, Kelly Kraby, Dave Larabie

We would also like to thank the following sponsors who were not available for a photo:

GOLD

* Ontario Power Generation

* Tembec

* The Northern Times

SILVER

* CKGN

* Molson Canada

BRONZE

* BH Martin Consulting Engineer & Architect

* Exp Services Inc.

* Kap Furniture Fashions

* Kapuskasing BIA

FRIENDS OF THE FESTIVAL

* Agrium

* CristoBond Electrical Ltd.

* Detour Gold

* Helicopters Canada

* Joe Johnson Equipment